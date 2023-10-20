Стало известно имя нового возлюбленного Виктории Бони

Новым возлюбленным 43-летней блогерши Виктории Бони стал предприниматель Руслан Гасанов, которому 30 лет. Это выяснило издание Super.ru.

При этом Боня не подписана на Гасанова в соцсетях, однако постоянно ставит лайки под его постами.

Мужчина вырос в Якутии, потом уехал в Новосибирск, а сейчас много времени проводит в ОАЭ и ездит по миру в целом. Он был гендиректором ООО "Souldaut Media", которое ликвидировали через год после открытия. Эта компания занималась разработкой компьютерного обеспечения. Сейчас Гасанов владеет лаунж-баром в Дубае "SKY5 Dubai".

В 2018 году предприниматель женился на девушке по имени Таисия Василешникова, а еще весной 2022-го пара отдыхала вместе на Бали. Сейчас супруги не подписаны друг на друга в соцсетях и неизвестно, разведены ли они официально.

Недавно Виктория Боня показала "папика", который привез ее на Мальдивы. Блогер сообщила подписчикам, что ее пригласили на Мальдивы, и попросила аудиторию отгадать, кто. Многие сразу предположили, что Виктория летит в путешествие за счет "папика", однако звезда опровергла эти домыслы. По словам знаменитости, она не нуждается в материальной помощи от мужчин.