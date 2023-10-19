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Даню Милохина избили в Грузии

Российского блогера Даню Милохина избили в Тбилиси. Об этом сообщает StarHit.

Даню Милохина избили в Грузии
© РИА Новости

Согласно имеющейся информации, конфликт произошёл после того, как Милохин заглянул в открытое окно жилого дома во время прогулки по Тбилиси. Такое поведение не понравилось жильцам — несколько выбежавших мужчин принялись избивать Милохина. Отмечается, что разъярённые жильцы также выкрикивали антироссийские лозунги.

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Драку быстро разняли прохожие. Состояние Милохина пока не уточняется. При этом источник утверждает, что блогер не стал обращаться в полицию. После инцидента Милохин покинул Грузию и улетел в Дубай.

Ранее Милохин рассказал, что не собирается идти в армию.

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