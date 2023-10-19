Даню Милохина избили в Грузии

Российского блогера Даню Милохина избили в Тбилиси. Об этом сообщает StarHit.

Согласно имеющейся информации, конфликт произошёл после того, как Милохин заглянул в открытое окно жилого дома во время прогулки по Тбилиси. Такое поведение не понравилось жильцам — несколько выбежавших мужчин принялись избивать Милохина. Отмечается, что разъярённые жильцы также выкрикивали антироссийские лозунги.

Драку быстро разняли прохожие. Состояние Милохина пока не уточняется. При этом источник утверждает, что блогер не стал обращаться в полицию. После инцидента Милохин покинул Грузию и улетел в Дубай.