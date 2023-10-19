Канделаки высказалась о возможной смене профессии

Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки высказалась на тему смены профессии. Своими мыслями на этот счет она поделилась с изданием «7Дней».

Медиаменеджер ответила на комментарий о том, что ее сложно представить домохозяйкой. Канделаки предположила, что из нее вряд ли бы получилась хорошая хранительница очага.

«Наверное, я бы занялась стройкой. Это, скорее всего, было бы плохо, потому что архитектура не самая сильная моя сторона. Но я бы все равно занялась», — назвала свою возможную профессию телеведущая.

Канделаки также рассказала, что она не готовит себе еду, так как у нее есть личный повар.