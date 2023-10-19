Даню Милохина избили в Грузии

На блогера Даню Милохина совершили нападение в центре грузинского Тбилиси. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

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«На Даню Милохина напали в центре Тбилиси <…> Под антироссийские лозунги [блогеру] наваляли после того, как он заглянул в открытое окно на первом этаже, — это не понравилось местным», — говорится в сообщении канала.

Как рассказали местные жители Mash, Милохин заглянул в приоткрытое окно одного из домов, после чего хозяин выбежал на улицу и начал избивать юношу. К мужчине присоединились еще несколько человек, но драку быстро разняли прохожие.