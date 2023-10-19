Галкин покинул Израиль

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в социальных сетях, что прилетел на Кипр.

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Шоумен пояснил, что прибыл на Кипр в рамках своего большого концертного тура по Европе.

Галкин уточнил, что первый концерт пройдет в Лимассоле в пятницу, 20 октября. Он призвал жителей Кипра посетить его выступление.

Ранее юморист сообщил, что собирается покинуть охваченный войной Израиль и отправиться в Европу. Он анонсировал концерты в Польше, Молдавии и Соединенном Королевстве.