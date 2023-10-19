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Галкин покинул Израиль ради заработка

Еще недавно опровергавший слухи об отъезде из Израиля Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) вышел на связь с поклонниками в своем микроблоге с Кипра. Он рассказал, что на остров отправился в рамках гастрольного тура.

Галкин покинул Израиль
© соцсети

Юморист наслаждается спокойной обстановкой на Кипре, о чем говорят его умиротворенный вид и улыбка.

«Завтра с новой программой выступлю в Лимассоле», — заявил артист.

Напомним, ранее Максим Галкин обещал помогать гражданам Израиля в период военного конфликта с Палестиной и сдавать кровь. На Земле обетованной главу семейства ждут жена Алла Пугачева и дети — школьники Лиза и Гарри.

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