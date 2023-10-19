Театр Стаса Намина закрыли после случившегося с его семьей

После трагедии, произошедшей в семье Стаса Намина, двери в его театр закрыли на замок. На них разместили сообщение пресс-службы о случившемся. Об этом сообщает издание «Известия».

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Пресс-служба в обращении отметила, что Роман Микоян (урожденный Новиков), которого подозревают в убийстве сына Стаса Намина и его тещи, является рок-музыканту пасынком. Он — сын от первого брака бывшей жены артиста Галины Ткаченко (Новиковой). Роман самовольно взял себе фамилию Микоян и никогда не был усыновленным. Также в сообщении отметили, что многие годы Намин не общался ни с его матерью, ни с ним самим, потому что «категорически не одобрял его образ жизни и моральные принципы».

Несмотря на произошедшее и закрытые на замок двери, запланированный на вечер спектакль в Театре Стаса Намина состоится. Сам рок-музыкант в нем не задействован, передает Telegram-канал «Известия».

В подмосковном коттедже были обнаружены тела тещи и сына основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина. По подозрению в двойном убийстве задержан пасынок музыканта Роман Микоян. О том, что известно о громком деле, — в материале «Вечерней Москвы».