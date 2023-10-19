Балерина Анастасия Волочкова призналась в VK-шоу "Народ против звезд", что практически не ездила на метро.

Волочкова объяснила, что не может посещать подземный транспорт из-за фанатов. По словам артистки, многие хотят с ней сфотографироваться, а она не может отказать.

"Я очень добрый человек на самом деле без звездности. Поэтому я понимаю: ну люди разорвут на части, и я не доеду до того места", - поделилась звезда.

Волочкова отметила, что была в метро один раз около десяти лет назад. Артистка вспомнила, как перед ней "сами открылись" турникеты.

"Я ничего туда не прикладывала, видимо, это флюиды Волочковой сыграли. Но дальше я 40 минут стояла на станции и фотографировалась с людьми, не могла зайти в вагон", - рассказала танцовщица.