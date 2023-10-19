Евгений Петросян дал отпор телефонным мошенникам
78-летний Евгений Петросян смог дать отпор телефонным мошенникам, которые позвонили юмористу от имени "службы безопасности банка". Об этом сам артист не без гордости сообщил в своих социальных сетях.
"Я его оборвал и сказал: "Вы явно не тот, кто мне нужен. Давайте закончим разговор", - рассказал Петросян о диалоге с неизвестным.
Юморист подчеркнул, что его смутила в первую очередь "музыка речи" собеседника. В итоге Петросян положил трубку и сохранил тем самым свои сбережения и нервы. Подписчикам артист пожелал проявлять бдительность.