В Новосибирске комбат «Веги» Панферов выступил за отмену концерта Дианы Арбениной

«Она, скорее всего, хочет приобщиться к деятелям культуры, с которыми у нее хорошие отношения, разделяя их точку зрения. Такая же ситуация была с Пугачевой. Они снимались в 2000-х в новогодних фильмах, которые создавала киевская киностудия. Не хотят терять связи. Плюс это путь к отступлению - всегда можно сказать, что ты против политики РФ и уехать», — подчеркнул комбат.