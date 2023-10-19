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В Новосибирске комбат «Веги» Панферов выступил за отмену концерта Дианы Арбениной

Командир батальона «Вега» Андрей Панферов высказался по поводу отмены концерта Дианы Арбениной в Новосибирске. Офицер заявил, что концерт певицы стоит отменить из-за её политической позиции, пишет издание «МК в Новосибирске».

В Новосибирске комбат «Веги» Панферов выступил за отмену концерта Дианы Арбениной
© РИА Новости

По словам Панферова, если на данный момент артист откровенно не идет в ногу с политической ситуацией в стране, то пусть тогда дает концерты в другом месте.

Также комбат добавил, что в такие моменты необходима консолидация, поэтому не стоит откровенно заявлять, что человек против СВО. Однако, по мнению Панферова, у Дианы Арбениной нет принципиальной позиции по поводу этого вопроса.

«Она, скорее всего, хочет приобщиться к деятелям культуры, с которыми у нее хорошие отношения, разделяя их точку зрения. Такая же ситуация была с Пугачевой. Они снимались в 2000-х в новогодних фильмах, которые создавала киевская киностудия. Не хотят терять связи. Плюс это путь к отступлению - всегда можно сказать, что ты против политики РФ и уехать», — подчеркнул комбат.

Также военный добавил, что уважает творчество Дианы Арбениной, некоторые её песни ему нравятся.

Напомним, что певица Диана Арбенина выступит в Новосибирске 22 октября. Однако появились протестные заявления, которые требую отменить концерт артистки.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что союз отцов добивается отмены новосибирского концерта Дианы Арбениной.