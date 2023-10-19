В Новосибирске комбат «Веги» Панферов выступил за отмену концерта Дианы Арбениной
Командир батальона «Вега» Андрей Панферов высказался по поводу отмены концерта Дианы Арбениной в Новосибирске. Офицер заявил, что концерт певицы стоит отменить из-за её политической позиции, пишет издание «МК в Новосибирске».
По словам Панферова, если на данный момент артист откровенно не идет в ногу с политической ситуацией в стране, то пусть тогда дает концерты в другом месте.
Также комбат добавил, что в такие моменты необходима консолидация, поэтому не стоит откровенно заявлять, что человек против СВО. Однако, по мнению Панферова, у Дианы Арбениной нет принципиальной позиции по поводу этого вопроса.
«Она, скорее всего, хочет приобщиться к деятелям культуры, с которыми у нее хорошие отношения, разделяя их точку зрения. Такая же ситуация была с Пугачевой. Они снимались в 2000-х в новогодних фильмах, которые создавала киевская киностудия. Не хотят терять связи. Плюс это путь к отступлению - всегда можно сказать, что ты против политики РФ и уехать», — подчеркнул комбат.
Также военный добавил, что уважает творчество Дианы Арбениной, некоторые её песни ему нравятся.
Напомним, что певица Диана Арбенина выступит в Новосибирске 22 октября. Однако появились протестные заявления, которые требую отменить концерт артистки.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что союз отцов добивается отмены новосибирского концерта Дианы Арбениной.