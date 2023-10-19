Дочь Юдашкина отреагировала на слухи о долгах у модного дома отца

«Нет никакой компании. Она не работала уже очень много лет. По-моему, около 20 лет. Тут они вспомнили, потому что компания называлась "Валентин Юдашкин", хотя наша компания сейчас по-другому называется, и тут они решили сделать из этого хайп», — пояснила она.