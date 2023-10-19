Разин вновь проклял участников концерта в честь Шатунова

«С 1 ноября каждую пятницу сначала я буду говорить о бабушках, потом буду говорить о родителях этого негодяя, который вышел на сцену, потом о будущих твоих детях и внуках. Это постигнет всех участников, кто вышел на сцену этого продажного концерта, который приговорен высшими силами», — подчеркнул продюсер.