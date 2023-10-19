Что известно о смерти звезды «Каламбура» Гладкова: как он жил на Украине

Актер Сергей Гладков, известный своими ролями в юмористическом шоу «Каламбур», скончался на 61-м году жизни. Что известно о карьере и смерти артиста, как на новость о кончине отреагировали коллеги?

Причина смерти артиста неизвестна. По данным Telegram-канала Baza, прощание с Сергеем Гладковым состоится в Одессе, где он проживал последние несколько лет.

Украинское издание «Думская» в Telegram-канале сообщило, что последние несколько лет Сергей Гладков страдал заболеванием. Подробности не уточняются.

Чем известен Сергей Гладков

Сергей Гладков родился в Харькове. После окончания Одесского политехнического института прошел курсы режиссуры и пантомимы. В конце 80-х он активно начал гастролировать по Украине в составе клоун-группы «Магазин Фу», которая позднее влилась в «Маски-шоу».

В 90-е годы Гладков вместе с коллегами из «Магазина Фу» и дуэтом «Сладкая жизнь» создали проект «Каламбур», который принес артистам широкую известность. В этом шоу Сергей Гладков сыграл мужика с усами, диспетчера и мисс Бурпл из «Крутого пике», Дранкеля из «Железного капута» и еще несколько ролей. Он также работал над передачей в качестве сценариста.

«Каламбур» транслировался на Первом канале и «России 1». Именно уход с «первой кнопки» авторы шоу связывают с его закрытием.

«Лично Эрнст нам гарантировал наше место на канале „пожизненно“ <...>. Нас увел на РТР насильно продюсер программы. Вот это, имхо, и сгубило „Каламбур“», — рассказал режиссер программы Юрий Стыковский в YouTube-проекте «Встреча выпускников».

Чем занимался Сергей Гладков после «Каламбура»

С начала 2000 года Сергей Гладков принимал активное участие в юмористических проектах «Комедийный квартет», «Комедийный коктейль» и ситкоме «Дружная семейка» в качестве звукорежиссера.

В 2003 году снял серию короткометражных мультипликационных зарисовок про приключения Мужика и Морячка по мотивам «Деревни дураков». Проект выходил под названием «S.O.S», в него вошли 60 серий.

Профессия звукорежиссера стала основным заработком Гладкова. Он работал над программой «Голые и смешные» и другими телевизионными проектами.

Последние годы Сергей Гладков жил на Украине. Он был женат и воспитывал двух дочерей. Артист открыл в Одессе свою звукозаписывающую студию.

Как российские артисты отреагировали на смерть Гладкова

Звезда передачи «Аншлаг», юмористка Клара Новикова заявила в беседе с NEWS.ru, что опечалена новостью о кончине Сергея Гладкова и принесла свои соболезнования. Артисты пересекались во время съемок и концертов.

«Я даже участвовала с ним в одном концерте и в Одессе много видела. Новость о том, что человека не стало, вызывает только грусть и печаль, он был молод, всего 60 лет. Мне так жаль, что уходят те люди, которых я знала. Хотя мы долгое время не встречались и не общались близко», — сообщила она.

По словам пародистки, Гладков в жизни был таким же, как и на экране. Новикова отметила, что образ мужика с усами точно передавал характер и поведение самого артиста.

«Сергей Гладков всегда таким для меня и был, смешным, забавным человеком, клоуном, в этом забавном наряде. Их команда в шоу — это яркая группа, у нас в целом не так много комедийных групп, а это вообще клоунская работа. Когда умирает клоун — это вообще невероятно, такого не должно быть, их и так очень мало», — сказала Клара Новикова.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс сообщила NEWS.ru, что ей жаль осознавать уход Сергея Гладкова. Они вместе работали в Одессе.