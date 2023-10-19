Константин Ивлев объявил о новом телевизионном проекте с его участием

Шеф-повар Константин Ивлев в разговоре с NEWS.ru объявил о том, что скоро на телеканале «Пятница» выйдет новая передача с его участием. Шоу, по его словам, будет социально-развлекательным. В передачу пригласят трудных подростков, которых известный шеф-повар будет обучать основам поварского дела.

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На канале «Пятница» будем запускать новый удивительный проект. Приоткрою вам маленький секрет. Есть проект «Пацанки», а мы будем делать что-то вроде «пацанской кухни» — шоу для тяжелых подростков. Я буду учить ребят готовить, — заявил Константин Ивлев.

Помимо этого, шеф-повар создает и другие проекты для детей и подростков: он выпустил серию детских книг о здоровой и вкусной еде и строит первый в России кулинарный лагерь для подростков. По словам Константина Ивлева, все это он делает для того, чтобы заинтересовать подрастающее поколение профессией повара и улучшить ситуацию в сфере общепита в будущем.

Я занимаюсь детьми, потому что понимаю, что они — наше будущее. Может быть, они что-то изменят, мы вряд ли уже сможем. Но можно подготовить «взлетную полосу», — объяснил шеф-повар.