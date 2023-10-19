Названа причина развода Брежневой и Меладзе

Стало известно, почему украинская певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе решили развестись. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации медиаменеджера Алены Красной, пара рассталась из-за разногласий по поводу политической ситуации.

«Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались. Сейчас Костя живет в Италии, Вера — в Прибалтике», — рассказала продюсер.

Красная также добавила, что Меладзе пришлось распустить группу «ВИА Гра», на которой он зарабатывал по 150 тысяч евро за один корпоратив. После того как Брежнева публично высказалась против специальной военной операции на Украине (СВО), коллектив перестали заказывать на частные выступления: «Да и кассовых концертов у девочек не было».

Продюсер также поведала, что 350 миллионов рублей с продажи особняка Брежневой и Меладзе, расположенного в элитном районе Подмосковья, пара разделила поровну, так как он был куплен во время брака.