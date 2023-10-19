Бывшую жену Гуфа избила обезьяна на свидании

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram об инциденте, произошедшем на ее свидании.

© Из личного архива Айзы

Айза рассказала, что обезьяна избила ее и оттаскала за волосы прямо во время романтического вечера. Хозяином животного оказался мужчина, с кем звезда пошла на свидание.

"Дорогой дневник, я не верю обезьянам, и, мне кажется, я их не люблю", - заключила блогерша.

18 октября Айза намекнула, что у нее появился новый возлюбленный. Бизнесвумен призналась, что ее сердце занято.

Айза проживает на Бали вместе с сыновьями от прошлых браков. Она рассказывала, что не возвращается в Россию из-за строительства дома на острове. Блогерша призналась, что не может сейчас "бросить" стройку, так как это ее вложение в будущее. Айза планирует сдавать помещение в аренду. По словам звезды, она сама зайдется поиском арендаторов.