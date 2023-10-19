Лобода рассказала, что пишут ей поклонники из России

«Поклонники из России пишут: „Почему вы нас бросили, оставили?“ А для меня семья самое главное! Я жертвую карьерой — ну не могла выходить на сцену и улыбаться. Как можно быть страусом, прятать голову в песок? Да, потеряла очень многое, ведь я была артисткой номер один в России», — говорила Светлана, рассуждая о своем течении жизни, однако, ключевой момент в ее решении оказался в том, что в Украине Лободу назад так и не приняли.