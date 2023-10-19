Лобода рассказала, что пишут ей поклонники из России

Лобода: «Поклонники из России пишут: «Почему вы нас бросили?»»
Певица Светлана Лобода некоторое время назад покинула Россию, а также была поймана на некоторых неточностях в своем поведении. Сначала она планировала отказаться от русского языка, но так и не сделала этого, так как поняла, что он приносит ей больше дохода, а после обещала покончить с выступлениями, в том числе, и с частными вечеринками.
Возможно, на территории России она больше и не выступает. Однако, деятельность свою при любом удобном случае продолжает. К слову. по словам Светланы, россияне к ней относятся очень благосклонно. Девушка как-то уверяла, что поклонники даже просят вернуться, задают ей логичные вопросы о том, почему же она так внезапно покинула Россию и фактически добровольно отказалась от статуса суперзвезды.
«Поклонники из России пишут: „Почему вы нас бросили, оставили?“ А для меня семья самое главное! Я жертвую карьерой — ну не могла выходить на сцену и улыбаться. Как можно быть страусом, прятать голову в песок? Да, потеряла очень многое, ведь я была артисткой номер один в России», — говорила Светлана, рассуждая о своем течении жизни, однако, ключевой момент в ее решении оказался в том, что в Украине Лободу назад так и не приняли.
Ее продолжают осуждать за концертную деятельность в РФ.