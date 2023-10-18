Сергей Зверев рассказал, почему пропал с телеэкранов

Звездный стилист Сергей Зверев признался, что старается реже мелькать на светских мероприятиях и телеэкранах. Его слова приводит kp.ru.

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«Когда артист делает это часто, то он становится похож на аниматора, а не на суперзвезду», — пояснил он.

Зверев также отметил, что, помимо своей основной специализации, также занялся творчеством. Стилист выступил уже четыре песни.

Кроме того, парикмахер занимается благотворительностью. По словам Зверева, он делает это всю жизнь, так как его мама выросла в детском доме.

«Я уже много лет навещаю детей-сирот, помогаю онкобольным и мигрантам. Это нормально. Я еще в школе начал этим заниматься. Часть от первой зарплаты потратил на благотворительность», — вспомнил шоумен.

Зверев также прокомментировал слухи о том, что он устал от «лакшери-жизни и перебирается в деревню». Стилист подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста: он устал не от подобной жизни, а от вопросов журналистов о ней.

В начале июля Зверев рассказал, что хочет жить в деревне на берегу реки.