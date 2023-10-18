Моргенштерн* не признал вину по новому обвинению

Российский рэпер Алишер Моргенштерн* (признан в России иностранным агентом), не признаёт вину по новому обвинению в нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новому обвинению в адрес музыканта, Моргенштерн нарушил правила деятельности иноагента при направлении отчёта в Минюст России. Однако адвокат рэпера Сергей Жорин считает, что протокол в отношении его подзащитного был составлен с нарушениями.

«Считаем, что данный протокол составлен с нарушением закона. В этой связи защита намерена обжаловать действия, связанные с вынесением этого протокола об административном правонарушении», — заявил он.

Жорин также добавил, что Моргенштерну грозит административная ответственность за игнорирование установленных законом действий для направления отчета иностранного агента в Министерство юстиции России. При этом адвокат подчёркивает, что при составлении соответствующего протокола было зафиксировано нарушение процедуры.

«То есть, Алишера должны были уведомить, получить его объяснения и только после этого вынести соответствующий протокол. Таким образом, в данном случае он был привлечен без осуществления необходимых действий, предусмотренных законом», — уточнил он.