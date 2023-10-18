Продюсер Пригожин раскрыл секреты становления звездой

«Я из любого человека могу сделать звезду. Вопрос — насколько эта звезда будет долговечной. (...) Все зависит все равно от команды. Мало быть талантливым, гениальным, нужны еще правильные люди, которые правильно смогут вас спозиционировать», — отметил Пригожин, добавив, что для исполнителя важно сотрудничать с хорошими авторами для создания качественного музыкального материала.