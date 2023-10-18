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Налоговая заподозрила Лайму Вайкуле в заработке на территории России

Федеральная налоговая служба (ФНС) заподозрила латвийскую эстрадную певицу Лайму Вайкуле в заработке на косметическом бренде LAIMALUX RUS на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Налоговая заподозрила Лайму Вайкуле в заработке на территории России
© ТАСС

В 2022 году сообщалось, что уехавшая из России артистка выходит из состава учредителей бренда, который она основала вместе с бизнесменом Ширазом Мамедовым в начале 90-х. Спустя год исполнительница так и не вышла из бизнеса: по данным портала, в текущий момент 51 процентом доли в организации владеет партнер Вайкуле, а 49 процентов принадлежат фирме LAIMALUKSS, владельцем которой являются певица и ее супруг.

В свою очередь, Мамедов заявил, что планировал выкупить долю артистки и ее супруга еще год назад, однако при оформлении документов возникли бюрократические трудности, так как Вайкуле является резидентом другой страны.

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Помимо этого, налоговую заинтересовала подозрительно низкая прибыль организации. За три года выручка бренда с продаж косметики превысила миллиард рублей, а чистая прибыль составила всего 29 тысяч. Сейчас ФНС проверяет возможный факт отклонения владельцев фирмы от уплаты налогов на прибыль.

Ранее Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на корпоративах в России.

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