Олег Газманов прокомментировал популярность SHAMAN

Народный артист РФ Олег Газманов в преддверии своего юбилейного концерта "55 лет на сцене" поделился мнением о молодом коллеге Ярославе Дронове, известном как SHAMAN, который примет участие в мероприятии.

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"Я очень рад за него, за то, что он сейчас является примером для огромного количества молодых и начинающих артистов. Вот смотрите - он спел песни, которые нужны сейчас людям", - приводит слова Газманова РИА Новости.

В частности, Газманова впечатлило исполнение Дроновым его хита "Эскадрон", что и навело народного артиста на мысль пригласить Ярослава выступить на юбилейном концерте.

"SHAMAN очень круто спел песню "Эскадрон", очень хорошо. Он не заморачивался делать ее суперсовременной, но так круто получилось", - рассказал Газманов.

Он отметил, что после фестиваля "Таврида" в Крыму, где SHAMAN и спел "Эскадрон", они очень подружились и стали часто общаться.