Джастин Тимберлейк обеспокоен выходом мемуаров Бритни Спирс

Джастин Тимберлейк обеспокоен предстоящим выходом мемуаров своей бывшей возлюбленной Бритни Спирс. Книга увидит свет 24 октября и наверняка очень многие захотят её прочитать.

«Ему очень интересно, что она расскажет об их отношениях. Его это гложет», — поясняет один из источников.

Однако вопреки недавнему сообщению Us Weekly о том, что в книге Спирс «Женщина во мне» певец подвергнется жёсткой критике, инсайдер издательства утверждает, что она ни на кого не нападает. При этом источник настаивает на том, что «Женщина во мне» — это не фальсификация.

«Бритни наконец-то получила возможность рассказать свою историю, которая дала ей силы и не более того», — успокоила она.

Бывшая пара рассталась в 2002 году после трёх лет отношений. И артист признался, что они даже подписали соглашение о неразглашении причины их разрывов. Но когда Джастин ответил на слухи таблоидов о том, что Спирс изменила ему, он не стал пытаться оправдать её имя.

«Честно говоря, мы не идеальны. Я никого не осуждаю», — загадочно сказал певец.

Спирс также уклонялась от ответа, когда во время телевизионного интервью Дайан Сойер спросила её в лоб, что она сделала не так в отношениях с Джастином.