Бритни Спирс призналась, что сделала аборт в 19 лет
Певица Бритни Спирс в своих мемуарах «Женщина во мне» рассказала, что в 19 лет сделала аборт, поскольку на тот момент ее возлюбленный певец Джастин Тимберлейк выступил против этого. Отрывок из книги поп-звезды приводит People.
«Это было неожиданно, но не являлось трагедией для меня. Я любила Джастина и всегда думала, что однажды у нас будет семья. Но это произошло намного раньше, чем я ожидала», — рассказала в своих мемуарах Спирс.
Певица отметила, что Тимберлейка новость о ее беременности не обрадовала и он сказал, «мы не готовы к рождению ребенка, мы слишком молоды». По словам Спирс, аборт стал «одной из самых мучительных вещей, которые она испытывала в своей жизни».
Мемуары певицы выйдут в свет 24 октября. Известно, что Тимберлейк пытался препятствовать публикации книги. При этом на данный момент он никак не комментирует откровения экс-возлюбленной.