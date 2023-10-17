Семье Беллы Хадид угрожают убийством из-за слов о палестинцах и Израиле

Сестрам-моделям палестино-голландского происхождения Джиджи и Белле Хадид начали поступать угрозы убийством после поста Джиджи о палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на неназванные источники.

По данным TMZ, угрозы также получил брат Джиджи и Беллы Анвар и их родители Иоланда и Мохамед. Угрозы поступают по разным каналам, включая электронную почту, аккаунты в социальных сетях и даже на их личные мобильные номера.

Собеседники издания заявили, что в последнюю неделю в интернет просочились номера телефонов нескольких членов семьи Хадид и незнакомцы начали присылать им «ужасающую информацию, в том числе графическую, включающую описания грозящих им казней».

Родителям и детям Хадид пришлось сменить номера. По словам источников TMZ, ситуация настолько плоха, что Мохамед Хадид рассматривает возможность обратиться в ФБР.