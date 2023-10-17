Экс-муж Бородиной лишился $1млн

Доверяй, но проверяй. В правдивости этой поговорки на своем опыте убедился блогер Курбан Омаров, ставший жертвой мошенников. Super выяснил, что в 2021 году Омаров дал в долг 1 миллион долларов двум уроженцам Баку на строительство развлекательного заведения в Москве. Как настоящий бизнесмен, Курбан одолжил деньги под проценты. Ставка по займу составила 1% в месяц от суммы долга, в случае нарушения сроков оплаты этот процент должен был вырасти до трех. Выплатить долг заемщики обещали до мая 2022 года, однако сумму блогер ждет до сих пор. К 3 октября 2023 года долг составил почти 74 миллиона рублей.