Экс-муж Бородиной лишился $1млн

Доверяй, но проверяй. В правдивости этой поговорки на своем опыте убедился блогер Курбан Омаров, ставший жертвой мошенников. Super выяснил, что в 2021 году Омаров дал в долг 1 миллион долларов двум уроженцам Баку на строительство развлекательного заведения в Москве. Как настоящий бизнесмен, Курбан одолжил деньги под проценты. Ставка по займу составила 1% в месяц от суммы долга, в случае нарушения сроков оплаты этот процент должен был вырасти до трех. Выплатить долг заемщики обещали до мая 2022 года, однако сумму блогер ждет до сих пор. К 3 октября 2023 года долг составил почти 74 миллиона рублей.
«Уроженцы города Баку Исмаилов Назим Рашид оглы 1962 года рождения совместно с Баласяном Олегом Сергеевичем 1977 года рождения летом 2021-го получили у Омарова Курбана заем в размере 1 миллион долларов до конца года на ремонт и строительство развлекательного заведения в городе Москве. По истечению указанного срока деньги не были возвращены займодавцу, при этом построенное заведение работает. В связи с этим нами будет инициирована проверка дела по статье 159, ч 4 по факту мошенничества»
адвокат Омарова в интервью Super
Мы выяснили, что позже мошенники и вовсе начали угрожать Омарову. Блогер оказался не промах: зафиксировал все угрозы. По словам его адвоката, Курбан приложит доказательства к исковому заявлению. Омаров подтвердил Super, что в любом случае намерен довести разбирательство до логического конца.
«К сожалению, у меня случился отрицательный опыт сотрудничества с некоторыми людьми. Ситуация стала для меня полной неожиданностью, в процессе решения проблемы мирным путем я вдруг столкнулся с тем, что мою сдержанность приняли за слабость. Сейчас мы намерены восстановить справедливость на законных основаниях, благо сил и средств для этого достаточно»
Курбан Омаров в интервью Super
Напомним, что в этом году Курбан был втянут в еще один конфликт с предпринимателем Егором Харитоновым, из-за которого на счета Омарова наложен арест.