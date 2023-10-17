Галкину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Головинский суд Москвы получил протокол о нарушении закона об иностранных агентах юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), ему грозит штраф. Об этом со ссылкой на представителя суда пишет ТАСС.

Максим Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года шоумен был включен в реестр физлиц-иноагентов.

В мае 2023 года Максим Галкин* обратился в суд с требованием снять с него этот статус. Однако Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск юмориста к Минюсту.

Сегодня в суде рассказали, что «поступил протокол в отношении Галкина, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)».

За непредоставление сведений о деятельности иностранного агента комику может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

При этом представитель суда отметил, что дата рассмотрения дела пока не назначена.