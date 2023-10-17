Стали известны детали райдера Аллы Пугачевой

«Она несколько раз просила лимузин для статуса. Пугачева предпочитала ездить отдельным вагоном поезда, потому что не любила самолеты. Раньше к вокзалу или к трапу в аэропорту ради нее могли подогнать автомобиль — тогда это еще было можно сделать. Ей и Ротару позволяли то, что никому не было положено», — рассказал Лавров.