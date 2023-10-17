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СМИ узнали о проверке бизнеса Лаймы Вайкуле в России

Этим занимаются сотрудники Федеральной налоговой службы и столичного главка МВД.

Как рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах, инспекция продлится до середины ноября.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение в Генпрокуратуру. В нём он отметил, что певица, которая негативно высказывается об СВО и поддерживает Украину, продолжает зарабатывать на России. Общественник отмечал, что Вайкуле владеет активами в Москве через своё латвийское юридическое лицо.