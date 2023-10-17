Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение в Генпрокуратуру. В нём он отметил, что певица, которая негативно высказывается об СВО и поддерживает Украину, продолжает зарабатывать на России. Общественник отмечал, что Вайкуле владеет активами в Москве через своё латвийское юридическое лицо.