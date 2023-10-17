Рудковская назвала лучших молодых исполнителей России

«Потому что в него еще никто не верил, его вообще никто не знал. Мы начали работать с ним по шоу, и большой успех трека "Встанем", где как раз Сашенька Плющенко (сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — прим. "Ленты.ру") откатался, и это взорвало интернет. Певица — это однозначно Анна Asti. Тут вопросов нет», — подчеркнула медиаменеджер.