10 миллионов в месяц: кадры повседневной жизни Виктории Бони

Виктория Боня в своем блоге порассуждала о «бедном мышлении» и рассказала о доходах и тратах. По словам телеведущей она зарабатывает более миллиона долларов в месяц, поэтому у нее нет необходимости находиться на содержании, сообщает Газета.Ru.

«Я не знаю, сколько папик должен тебе предложить вообще, и какой это должен быть папик. Чтобы ты еще кого-то развлекала. Конечно, понимаю, что очень многих раздражает самостоятельность, когда у людей есть деньги. Но если вы будете мыслить так, что только папик может решить вашу судьбу, именно так и будет в этой жизни», — написала звезда.

Также Боня раскритиковала людей с «бедным мышлением», которые из-за этого не могут поверить в самодостаточность женщин.

Далее телеведущая рассказала о своих ежемесячных тратах. По подсчетам Виктории, за июнь она потратила более 6,3 млн рублей, в июле — 9 млн, а в августе — около 16,7 млн. Звезда уточнила, что это были расходы только с российской карты.