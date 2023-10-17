Шуфутинский назвал причины отмены выступлений за границей

«Я даже концерты за границей стараюсь не делать, потому что меня смущает отношение к россиянам, которое есть на Западе. Я с ним не согласен. Во многих странах сегодня поднимает голову нацизм, идет его реабилитация. Та страна, которая это приветствует, для меня враг!» — отметил Шуфутинский, добавив, что он родился в России и любит свою страну.