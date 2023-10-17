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Силовики и налоговая проверят певицу Лайму Вайкуле

Полиция и налоговая проверят народную артистку Латвии Лаймы Вайкуле, которую потребовали привлечь к ответственности за «реабилитацию нацизма». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В МВД начали проверку высказывания Вайкуле
© РИА Новости

Ранее Лайма Вайкуле резко высказалась по поводу празднования Дня Победы в России. По ее мнению, мемориалы павшим в Великой Отечественной войне не имеют никакой ценности. Она подчеркнула, что «это просто памятник, а не место захоронения».

После этого, по информации Shot, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в силовые структуры, в частности, к главе Следственного комитета России, с требованием привлечь певицу по статье «Реабилитация нацизма».

«Обращение передано в налоговую и УВД по Западному административному округу Москвы», - утверждает канал.

Лайма Вайкуле отмечала, что вряд ли когда-то сможет вернуться в Россию.

«Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда», – рассказала она.

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