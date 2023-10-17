Макаревич* сбежал от боевых действий вслед за Галкиным**

Андрей Макаревич*, как отмечает публика, должен сказать «спасибо» своему товарищу Максиму Галкину**, который еще несколько дней назад придумал отмазку, почему не пойдет участвовать в боевые действия на стороне Израиля, предварительно говоря о дикой любви к этой стране.

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Андрей поступил точно также и сообщил, что у него тоже гастроли, которые невозможно отметить.

«Война меня застала посередине наших европейских гастролей с «Машиной времени», в конце второй недели наших гастролей, и прерывать их, и отменять их окончание я просто не мог», – высказался артист в своем обращении к народу.

Однако, общественность не верит, что мужчина сильно занят. Если посмотреть на ситуацию объективно, то мужчина сейчас не сильно востребован за рубежом, а его редкие выступления, как считает народ — это не повод отказываться от долга родине.

Впрочем, люди даже готовы были принять его честную позицию, но солист «Машины времени» не признается, что боится или просто не хочет отправляться в горячие точки.

«Его страх абсолютно понятен. Это нормально! Но почему они все это скрывают? Героями хотят выглядеть?» — написала девушка в Telegram-сообществе.