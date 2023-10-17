Певица Настя Задорожная сообщила о завершении карьеры

Артистка Настя Задорожная сообщила в юбилейном выпуске программы «12 злобных зрителей», что завершила актерскую и музыкальную карьеру.

Задорожная рассказала, что сейчас занимается волонтерством и ведет проект, посвященный животным, на телевидении. Звезда уточнила, что счастлива и любима.

«Что со мной происходит в 2023 году? Я больше не певица и не актриса. Я представляю интересы братьев наших меньших, я волонтер», — поделилась певица.

Задорожная начала заниматься музыкой с детства. В 1996 году она стала солисткой детской музыкальной группы «Непоседы». В 2007-м артистка выпустила дебютный альбом «До 17 и старше…».

В 2001-м Задорожная дебютировала в кино в сериале «Простые истины». Она получила наибольшую известность в 2005-м, когда сыграла в проекте «Клуб».