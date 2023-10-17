Певец Филипп Киркоров отправился в секретную поездку в Китай

Известный российский певец Филипп Киркоров отправился в Китай, об этом он сообщил своим поклонникам через социальные сети. Киркоров упомянул, что его поездка в Китай связана с рабочими вопросами, но не раскрыл точную причину визита, называя ее "большим секретом". "Добро пожаловать в Гуанчжоу!... А что я буду тут делать - большой-большой секрет!" - написал артист. Известно, что в поездку он отправился один, без своих детей. Он уже успел опубликовать несколько фотографий в социальной сети, восхищаясь архитектурой китайского города. Обычно Киркоров путешествует в компании своих детей, но на этот раз Алла-Виктория и Мартин не присоединились к отцу. В сентябре общественность увидела фотографии роскошной резиденции поп-звезды в закрытом коттеджном поселке на Мякининском полуострове, расположенном в живописной бухте Москвы-реки. Филипп Киркоров построил этот дом, когда у него появились дети. По оценкам риелторов, стоимость такого дома превышает 12 миллионов долларов.