Бородина высказалась об уехавшей из РФ ведущей «Последнего героя»

Телеведущая Ксения Бородина, ставшая новой ведущей шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3, высказалась о своей предшественнице, актрисе Яне Трояновой, уехавшей из России. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На реплику подписчика о том, что Троянова успешно справлялась с ролью ведущей этого шоу, Бородина ответила, что не спорит с этим. «Но она больше не в России, свято место пусто не бывает. Каждый сделал свой выбор, где он хочет жить и работать», — высказалась телеведущая.

12 октября стало известно, что Бородина сменила Троянову на посту ведущей «Последнего героя». Съемки проекта проходят в Таиланде.