«Это просто был маньяк»: Лера Кудрявцева рассказала о жизни с миллионером

"Это просто был маньяк. Я не была за ним замужем. Это были 90-е, бандитская Москва, когда у нас через день были перестрелки на улице. Я ничего не могла с ним сделать из-за страха. Он влюбился в меня маниакально. Он просто шизофреник. Я говорила: "Я тебя не люблю, отпусти меня". Он отвечал: "Или ты будешь жить со мной, или я тебя закопаю". Я убегала, охранники меня возвращали. Я жила с человеком просто насильно", - рассказала она.