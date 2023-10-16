«Это просто был маньяк»: Лера Кудрявцева рассказала о жизни с миллионером
Телеведущая Лера Кудрявцева в 90-е годы жила с миллионером, который насильно удерживал ее рядом с собой. Об этом она призналась в разговоре с kp.ru.
"Это просто был маньяк. Я не была за ним замужем. Это были 90-е, бандитская Москва, когда у нас через день были перестрелки на улице. Я ничего не могла с ним сделать из-за страха. Он влюбился в меня маниакально. Он просто шизофреник. Я говорила: "Я тебя не люблю, отпусти меня". Он отвечал: "Или ты будешь жить со мной, или я тебя закопаю". Я убегала, охранники меня возвращали. Я жила с человеком просто насильно", - рассказала она.
По ее словам, мужчина теперь живет во Франции, с ней он больше не связывался. Кудрявцева отметила, что простила его за такие поступки, но назвала их "несколькими годами ада в жизни".
11 октября Лера Кудрявцева призналась, что ей плевать на разговоры о ее браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше женщины на 11 лет. Звезда вспомнила, что Макаров покорил ее своей наглостью. Она заявила, что в их первую встречу в ресторане мужчина первым подошел к ней и представился, при этом спортсмен вел себя очень свободно.