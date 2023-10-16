Ребенок довольно резко ответил на вопрос, где хочет жить

Ксения Собчак воспитывает наследника Платона от бывшего мужа, актера Максима Виторгана. Мальчик растет очень смышленым и симпатичным, за что регулярно получает комплименты от россиян. На сей раз же ребенок удивил публику общением со знаменитостью. Журналистка в своем микроблоге в соцсети опубликовала семейное видео. На кадрах они с сыном едут в автомобиле в школу.

По пути у Ксении и Платона возникает серьезный разговор. Теледива спрашивает мальчика о том, где он хотел бы жить. Ребенок буквально затыкает ей рот своим резким ответом.

«В России!». Тогда ведущая спрашивает: «Почему?». «Жесткий ответ — в России!» — заявляет Платон, стукнув кулаком и выразительно закатив глаза.

Подписчиков Собчак одновременно удивил, рассмешил и даже разозлил ее диалог с сыном.

«Платошечка видит Россию из окна роскошного дома, закусываю деликатесами и катаясь на роскошном авто. В такой России и я хочу жить», «Устами Платона глаголит Ксения. Замечательные ценности прививаете сыну», «Жесткий ответ. Потому что, мамаша, так как в России нас кормят, нигде не будут. Достойная смена, копия мамаша», «Что дома слышит, то и говорит», «Хоть сын здраво мыслит, настоящий патриот своей родины», — пишут фолловеры в комментариях.