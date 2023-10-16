«Достойная смена»: шестилетний сын парой слов заткнул рот Ксении Собчак
Ребенок довольно резко ответил на вопрос, где хочет жить
Ксения Собчак воспитывает наследника Платона от бывшего мужа, актера Максима Виторгана. Мальчик растет очень смышленым и симпатичным, за что регулярно получает комплименты от россиян. На сей раз же ребенок удивил публику общением со знаменитостью. Журналистка в своем микроблоге в соцсети опубликовала семейное видео. На кадрах они с сыном едут в автомобиле в школу.
По пути у Ксении и Платона возникает серьезный разговор. Теледива спрашивает мальчика о том, где он хотел бы жить. Ребенок буквально затыкает ей рот своим резким ответом.
«В России!». Тогда ведущая спрашивает: «Почему?». «Жесткий ответ — в России!» — заявляет Платон, стукнув кулаком и выразительно закатив глаза.
Подписчиков Собчак одновременно удивил, рассмешил и даже разозлил ее диалог с сыном.
«Платошечка видит Россию из окна роскошного дома, закусываю деликатесами и катаясь на роскошном авто. В такой России и я хочу жить», «Устами Платона глаголит Ксения. Замечательные ценности прививаете сыну», «Жесткий ответ. Потому что, мамаша, так как в России нас кормят, нигде не будут. Достойная смена, копия мамаша», «Что дома слышит, то и говорит», «Хоть сын здраво мыслит, настоящий патриот своей родины», — пишут фолловеры в комментариях.
Отметим, звездная блондинка не скрывает, что у нее есть израильский паспорт. А недавно Ксения Собчак высказалась о ее возможной мобилизации в армию Израиля. Журналистка прокомментировала разговоры о возможном участии в военных действиях на своей второй исторической родине. По словам светской львицы, в ней «текут четыре разных крови, в том числе еврейская».