Галкин* намерен покинуть Израиль в разгар военных действий

Юморист Максим Галкин* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) объявил о том, что едет в концертный тур по Европе, несмотря на военные действия в Израиле, где он сейчас живет. Об этом пишет РИА Новости.

Свое видеообращение комик начал с разговора о погоде, назвав ее «замечательной» и единственным, что «радует во всем происходящем». После чего он сообщил, что в скором времени уедет из Израиля в Европу, где у него запланирован концертный тур.

Галкин* намерен провести концерты на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.

«Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время… Поэтому, не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем — это святое», - подчеркнул он.

Однако пользователи соцсетей усомнились в искреннем желании шоумена порадовать зрителей, назвав его отъезд «побегом» из охваченной войной страны.

«Уверена, до конца военного положения в стране у него концерты не закончатся», «Ну вот и повод нашелся свалить. И шутки, наверно, смешные будут про войну в Израиле», Вот сейчас уж точно не до ваших концертов… Объявили бы, где кровь сдаете», - написали они.

7 октября обстановка на Ближнем Востоке значительно осложнилась на фоне атак палестинского движения ХАМАС на гражданские и военные объекты Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бомбить сектор Газа.

В ходе конфликта были убиты и пострадали как военные, так и тысячи гражданских лиц. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, в секторе Газа, блокированном Израилем, настоящая гуманитарная катастрофа, там нет электричества, воды и топлива, заканчивается еда и медикаменты.