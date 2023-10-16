Агата Муцениеце подала иск о взыскании алиментов с Павла Прилучного

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись около трех лет назад. У пары в браке родились двое детей — Тимофей и Мия. После развода Прилучный не стал терять связь с детьми — он регулярно проводил с ними время и неоднократно вывозил на отдых за границу. Тем не менее Муцениеце планирует взыскать с бывшего мужа алименты. Соответствующий иск зарегистрирован в Головинском районном суде Москвы.

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В социальных сетях Муцениеце намекнула, что ей мало 200 тысяч рублей в месяц на сына и дочь. Она также заявила, что отцы должны оплачивать своим детям от первого брака обучение в школе.

Согласно информации официального портала судов общей юрисдикции в Москве, категорией дела определено «О взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей». По делу назначена беседа на 9 ноября, передает сайт.

Бывшие супруги развелись со скандалом в 2020 году. Актриса не раз заявляла об агрессии со стороны бывшего мужа и его пьянстве. В августе 2022 года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян.