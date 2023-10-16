Магистр «Что? Где? Когда?» накричал на ведущего и покинул игру

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов накричал на ведущего программы Бориса Крюка и покинул игру из-за незачтенного его команде ответа. Выпуск, в котором произошел конфликт, вышел 15 октября. Он Первого канала.

Крюк счел неправильным ответ Козлова на последний вопрос, касающийся лондонского канала в XIX веке. В результате знатоки проиграли телезрителям со счетом 4:6. Однако магистр выразил уверенность в том, что в его комментарии содержался правильный ответ, и на повышенных тонах обвинил ведущего в «категорически несправедливом» отношении к команде.

Крюк отметил, что на этом сезон для команды Козлова заканчивается. «А для меня он заканчивается навсегда, господин ведущий! Мне очень печально это говорить, потому что это предельно несправедливо!» — возмутился Козлов. Он также заявил, что когда ведущий посмотрит выпуск программы, то убедится в том, что магистр дал правильный ответ на вопрос, и ему будет неловко из-за своего решения. Однако Крюк остался при своем мнении.

После того как был оглашен окончательный счет, Козлов встал с места и преждевременно покинул игру. «Всего доброго, господин ведущий. Мне очень печально. Очень печально, потому что это настолько несправедливо, что даже не о чем говорить! Вообще не о чем говорить!» — напоследок заявил магистр.

Защитник интересов знатоков Андрей Черемисинов по итогам игры присудил Козлову «Хрустальный атом», достающийся лучшему знатоку выпуска. Однако ведущий назвал это решение безобразием и заявил, что магистр повел себя неприлично.