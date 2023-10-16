Заворотнюк разрыдалась на интервью, обратившись с просьбой к Чернышеву

Жизнь актрисы Анастасии Заворотнюк особенно волнует публику, ведь за долгие годы на экране актриса показала себя как любящая, звонкая, очаровательная девчушка, при этом, воспитанная в лучших традициях, очень правильная, талантливая и пробивная. Главной ценностью для девушки всегда была ее семья.

Особенно это раскрылось в интервью канала НТВ, когда артистка рассказывала о том, что ее мама Валентина Борисовна проживает вместе с ними с Петром. Как выяснилось в ходе беседы, по задумке Насти, ее папа тоже должен был жить с ними одной большой семьей, однако, жизнь так распорядилась, что мужчина скончался. Он успел увидеть шикарный особняк. В нем даже были готовы апартаменты, но длительное время в доме он не провел. Настя, говоря о папе, пустила слезу, а Петр Чернышев, заметив, что его жена плачет, начал шутливо причитать: