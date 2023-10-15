Боня продолжает улучшать свою внешность

Виктория Боня еще не восстановилась после первой партии пластических операций, а уже прибегает к следующим вмешательствам. В микроблоге звезда показала свой визит к московскому доктору.

«Сегодня сделала ботокс в шею. Помогает от тяжей. Я много лет не делала ботокс, пока не нашла врача Александра», — рассказала она.

Напомним, что тяжи – это вертикальные морщины на шее. Они встречаются не часто и обычно появляются после 50-60 лет, - рассказывает портал womanhit.

Подписчики поинтересовались, для чего Виктория, которой 43 года, так зачастила с изменением внешности?

Блогер не стала отвечать, но видеоролик сразу удалила.