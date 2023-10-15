Дизайнер озвучила стоимость свадебного платья дочери Меладзе
В СМИ и социальных сетях обсуждают свадьбу 32-летней дочери Валерия Меладзе Инги. Девушка неожиданно оказалась в центре скандала из-за выбора свадебного наряда.
Инга отдала предпочтение белоснежному платью с открытыми плечами и черной отделкой на талии. Публика решила, что она слишком поскромничала, а также обратила внимание, что ее платье помялось.
Тем не менее, эксперт, звездный дизайнер и автор свадебных нарядов знаменитостей Аника Керимова убеждена, что критики глубоко заблуждаются, - сообщает «Московский Комсомолец».
«Платье дорогое — это видно невооруженным взглядом. Стоимость такого наряда с учетом индивидуального пошива может доходить в перерасчете на русские деньги до одного миллиона рублей. Мне очень понравился фасон платья: подчеркнуты все достоинства невесты и скрыты недостатки. Шелк всегда смотрится очень дорого и богато, но мнется», - отметила Керимова.
Для Меладзе-младшей этот брак стал вторым.