Дизайнер озвучила стоимость свадебного платья дочери Меладзе

«Платье дорогое — это видно невооруженным взглядом. Стоимость такого наряда с учетом индивидуального пошива может доходить в перерасчете на русские деньги до одного миллиона рублей. Мне очень понравился фасон платья: подчеркнуты все достоинства невесты и скрыты недостатки. Шелк всегда смотрится очень дорого и богато, но мнется», - отметила Керимова.