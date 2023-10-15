Киркоров вышел на связь из далекой страны

Филипп Киркоров удивил своих поклонников, обратившись к ним через социальную сеть из аэропорта Гуаньчжоу.

«Ну что же, настроение дня — добро пожаловать в Гуанчжоу! Как это меня судьба занесла меня в эту замечательную, дружественную нам страну? А что я буду тут делать — большой большой секрет!» — заинтриговал фолловеров российский поп-король.

Несколько позднее он выложил в микроблоге видеозаписи с главной площади Гуанчжоу. Певец был просто в восторге от увиденного, - пишет Экспресс Газета.

«Прелесть какая! Красота! Лепота», - восклицал он.

Также Киркоров показал своим подписчикам знаменитую телебашню Гуанчжоу, которая считается второй по высоте в мире.

Напомним, что с начала года Филипп при помощи Тимура Хайдарова и его команды сбросил лишний вес, обзавелся стальным прессом и очерченным овалом лица. И останавливаться на достигнутом певец с хирургом, похоже, не собираются.