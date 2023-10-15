«Было страшно»: Прилучный вспомнил об экстремальных съемках

Павел Прилучный по сценарию должен был купаться зимой в ледяной воде. Для того чтобы кадры получились максимально эффектными, он научился плавать с аквалангом.

Об этом опыте актер рассказал в эфире программы на федеральном канале.

«Если честно, было страшно. Я понимал, что вокруг меня есть специально обученные люди, которые спасут. Но в какой-то момент, когда, например, начинает заканчиваться воздух в легких, уровень адреналина зашкаливает», —признавался Павел.

В тот раз экстремальные съемки закончились без потерь. Прилучного отогрели, напоили горячим чаем и выдали сухую теплую одежду. Но приключение актеру хорошо запомнилось, - рассказывает 5 Канал.