Маликов поделился секретами молодости

Дмитрий Маликов в свои 53 года находится в прекрасной физической форме и молодо выглядит. На осеннем бранче в ресторане «Гвидон», посвященном новому сезону мероприятий на концертной площадке Live Арена певец ответил на вопросы журналистов о том, как ему удается не стареть.

В частности, у артиста спросили, не принимает ли тот препарат для диабетиков, который помог многим звездам сбросить лишний вес. Кто-то расстался даже с 30 килограммами, - пишет 5 Канал.

«На 30? Нет, я еще настолько не поправился. Я бы скинул парочку, но не таким способом», — возразил Маликов.

Маликов отметил, что держать себя в тонусе ему помогают футбол, хорошее настроение и позитивное отношение к жизни. Также желательно ничего не есть на ночь.

«На самом деле надо не есть вечером. И все будет нормально. А днем можно есть все что угодно», — сообщил артист.