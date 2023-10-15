Тарасов вспомнил, как был оскорблен поведением Бузовой
Дмитрий Тарасов, экс-супруг Ольги Бузовой, в эфире YouTube-шоу «Тайная комната» рассказал, как восемь лет назад неадекватно отреагировал на сюрприз, подготовленный ему женой. Тогда он решил, что Ольга его опозорила перед коллегами, - пишет gazeta.ru.
В тот день он прилетел с командой в аэропорт, где его должна была встретить жена. Ольга решила порадовать супруга сюрприз и приехала к нему на встречу в костюме пингвина. Как вспоминает Дмитрий, это
Тарасов объяснил, что ее костюм был отсылкой к их семейным «фишкам».
«Я иду, сзади меня — команда, игроки, у меня авторитет... И тут из машины, из Range Rover, выходит... И я не пойму, там метров 50, я такой: «Че?» И она вышла в костюме пингвина», — сказал Тарасов.
Футболист решил, что его опозорили перед другими спортсменами и очень сильно поссорился с женой.
Сейчас, по прошествии времени, Дмитрий смотрит на это по-другому. Он отметил, что тогда «страшно боялся» за свой авторитет
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов не смогли построить семью. Футболист был против публичности девушки. Он не одобрял карьеру певицы.