Мадонна завернулась в украинский флаг на концерте

Американская певица Мадонна вышла на сцену с украинским флагом во время концерта в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

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По данным телеканала, певица завернулась в украинский флаг во время исполнения песни Don't Cry For Me Argentina.

Также на концерте Мадонна высказалась о палестино-израильском конфликте.

«Все мы страдаем, наблюдая за тем, что происходит в Израиле и Палестине. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как страдают дети, подростки, пожилые люди. Все это душераздирающе», — заявила певица.

Ранее Мадонна прокомментировала конфликт в Израиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она назвала ситуацию в стране непостижимой и добавила, что молится за жителей государства.